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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 15:28 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超1,216亿韩元

路透首尔8月28日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超1,216亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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8月28日 -121.6 -42.2 162.4

8月27日 348.9 -151.5 -160.7

8月24日 -223.5 47.3 183.3

8月23日 77.9 -62.2 -6.1

8月22日 177.7 -168.0 10.9

8月21日 250.9 -58.4 -176.4

8月20日 7.7 28.7 -37.0

8月17日 491.6 -20.0 -241.4

8月16日 321.8 -107.7 -196.7

8月14日 390.0 -54.7 -324.9

8月13日 238.8 -231.3 -5.7

8月10日 621.3 -265.8 -333.4

8月 9日 1,474.3 -112.4 -1,325.2

8月 8日 690.9 60.2 -751.9

8月 7日 51.0 149.6 -192.2

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本月以来 5,134.7 -394.6 -4,305.8

-------------------------------------------------

今年以来 11,804.4 2,552.9 -10,315.9

------------------------------------------------- (完)

--编译 李婷仪;审校 丁琦

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