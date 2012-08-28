〔背景资料〕美联储可采取哪些工具来刺激经济增长?

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透8月27日电---鉴于美国失业率在一直高居8%以上,且欧债危机和美国财政悬崖的威胁或令经济陷入衰退,美国联邦储备理事会(美联储)推出新一轮刺激措施的可能性似乎正在增加.
美联储7月31日至8月1日会议记录显示,很多决策者认为,若经济不出现改善,有理由"很快"推出进一步宽松措施.
美联储早在近四年前就将指标短期利率降至近零水准.
此外,联储还购买了2.3万亿(兆)美元的债券,以推低较长期借贷成本,并承诺维持利率在超低水平至少到2014年较晚时候,还通过卖短买长(扭转操作,twist operation)来推低长期利率.
根据联邦基金相关期约走势,交易商认为美联储最有可能在2014年12月首次加息.
周五,美联储主席贝南克将在美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)对决策者发表讲话.
以下是美联储的几个选择:
**购买更多债券**
美联储或决定购买更多美国公债或抵押债券,或者二者兼有之,从而扩大其当前2.85万亿(兆)美元的资产负债表规模.在贝南克的带领下,美联储已经推出了两次大规模资产购买计划,即所谓的量化宽松.最近一次政策会议上,一些决策者对"灵活的"方案表示了支持.这种方案不会明确购买规模,允许美联储酌情买入.
好处:第三轮量化宽松可能是美联储最有力的工具,金融市场和公众对此也很熟悉.贝南克及其他官员都辩称,头两轮措施有效压低了10年期美国公债和其它债券收益率,令投资者转向风险较高资产,并提振了股市.
风险:虽然美联储官员表示,他们可以在通胀抬头前收紧资产负债表,但此前从未削减过这么大规模的资产负债表.保守党立法者此前敦促美联储不要推出更多量化宽松计划,称其存在通胀风险,且使得国会和总统也能因此回避解决迫在眉睫的财政问题.此外,美联储官员也承认,在购债规模方面存在限制,因美联储有一家独大破坏市场功能之虞.
**延长低息承诺或其他沟通内容**
美联储曾表示,预料经济形势将显示保持利率在"极低"水位至2014年末期是合理的.根据7月31日至8月1日的会议记录,美联储政策委员会多位成员都支持将承诺时间继续拉长,但决定在9月之前不作任何动作.
好处:这不会涉及与第三轮量化宽松举措相关的风险或可能争议.将首次可能升息的时间推至2015年甚至之后,有助于锚定现有预期或将预期进一步后移.
风险:改变低息承诺可能不会达到美联储所希望的那种心理激励效果.而且,美联储将承诺期拉得越长,可信度就越低,部分原因不论承诺期延长到何时,届时贝南克是否还担任美联储主席尚不明确,他的任期将于2014年1月到期.
**下调对银行超额准备金支付的利率**
美联储对银行的超额准备金支付0.25%的利率.下调该利率或许可以促使银行放贷.
好处:这将对银行起到温和刺激的作用,而且这也是美联储可以自由动用的现成工具,从而能够利用央行因资产负债表规模膨胀所创造的大量资金.欧洲央行(ECB)似乎已从类似的举措中获得了一些好处.
风险:纽约联储的经济学家在一份研究报告中称,将超额准备金利率从目前的0.25%往下调,操作空间太小,不会有太大作用.一些人亦担心,下调该利率可能会冲击到货币市场共同基金,因为如果该利率被调降至接近零的水准,这些基金的操作就可能就会遭遇困难.
**使用美联储贴现窗口**
贝南克此前提及,美联储贴现窗口可能是进一步的放宽措施.
贴现窗口是存款类金融机构在无法获得其它融资渠道时,一种从美联储借入资金的方式.此前这并未被看作一种可能的进一步放松货币政策的手段.银行担心,若使用贴现窗口,会被看成是无法从市场获得资金虚弱的迹象,因此不倾向于采取这种方式.与此同时,美联储将银行间隔夜拆放款利率保持在零附近,同时将贴现贷款的利率定在0.75%,以确保不会对银行形成补贴.
还不清楚美联储如何使用贴现窗口刺激经济增长,不过有揣测其可能制定一个刺激银行放贷的计划.
英国央行近期宣布了一项向银行提供廉价资金的计划,条件是后者向家庭和企业提供贷款.在美联储最近一次政策会议上,几位官员表达了在美国使用该方法的意向,不过他们也指出英美两国情况存在重大差异.
益处:贴现窗口可用作可选的政策工具.
风险:下调本已经很低的利率,产生的边际积极效应或非常有限.而且对银行提供廉价资金,如何才能转化为经济中更为强劲的需求也尚不清除.额外的贴现窗口贷款也将扩大美联储的资产负债表,这可能会增大通胀风险.(完)
--编译 丁琦/梁睿雪/兰秀娟/石冠兰/王洋;审校 田建华/侯向明/蔡美珍
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