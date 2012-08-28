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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 16:13 BJT

〔日本个股〕夏普称将在日本裁减2,000个岗位,相关成本约270亿日圆

路透东京8月28日电---日本电视制造商夏普(6753.T)周二宣布,将在日本向最多2,000名员工提出遣散补偿方案.由于亏损规模不断扩大,夏普计划将全球雇员数减少十分之一,此举正是裁员计划的一部分.

公司在声明中称,遣散补偿方案将从11月1日开始生效,为期两周.此举料将耗费公司270亿日圆(3.4323亿美元),即每名被解雇员工将获得约1,350万日圆.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王兴亚

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