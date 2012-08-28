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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 15:44 BJT

〔新兴汇市〕马币和菲律宾披索领跌,投资者削减风险押注

路透新加坡8月28日电---新兴亚洲货币周二下滑,投资人已不再高度预期本周美国一场央行官员会议将提供刺激举措的明确线索,并削减风险资产押注.

有关全球经济成长放缓的担忧重燃,因菲律宾和泰国公布的数据凸显出亚洲出口业面临挑战.

菲律宾披索PHP=PDSP在该国公布贸易逆差扩大后下降,而泰国泰铢THB=D3因7月工业产出数据逊于预期而承压.

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