中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透伦敦8月28日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
CMC MARKETS:
欧元/美元:欧元回吐上周部分涨幅,且回落至趋势线阻力位1.2560之下,未能测试100日移动均线切入位1.2615.若升破1.2615,则将上看6月高点1.2750.以本周迄今的涨幅来看,可以预期汇价将拉回跌向1.2410/20区域,但若跌落此处,则料将跌向由1.2045低位拉出的主要趋势线支撑位1.2310.前几周的周线蜡烛图形偏多,看来仍有利于月线收在200个月均线1.2060(7月低位)上方.
美元/日圆:美元昨天从日圆瓜分了一些避险资金,受轻微避险情绪影响.围绕美元走软的猜测挥之不去,使得78.80处阻力位仍完好无损.较长期而言,必须攻克200日移动均线切入位79.20,才能重新上看本周高位79.70.若跌落78.80,则有回跌至区间及8月低点77.80的危险.关键的周线云区支撑仍在77.30.
英镑/美元:昨日走势主要在于美元走强,因此英镑勉力收在1.5780支撑位之上.必须升破1.5910(1.6305跌至1.5270的61.8%回档技术位),1.6000才能重新进入视野.如跌破1.5780,则可能重返上周低位1.5675.由1.5240低位拉出的长期趋势线支撑在1.5525.
纽约 当日 今年来 2011年
0811GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2506 1.2499 +0.06 -3.39 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.54 78.72 -0.23 +2.08 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 98.22 98.39 -0.17 -1.36 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9602 0.9605 -0.03 +2.41 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5783 1.5792 -0.06 +1.60 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9903 0.9904 -0.01 -2.85 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0371 1.0369 +0.02 +1.43 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8079 0.8083 -0.05 +3.79 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 81.450 81.560 -0.13 +3.57 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.440 63.650 -0.33 +6.03 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 123.96 124.31 -0.28 +3.71 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2831 1.2806 +0.20 -2.25 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 许娜;审校 蔡美珍
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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