路透伦敦8月28日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

CMC MARKETS:

欧元/美元:欧元回吐上周部分涨幅,且回落至趋势线阻力位1.2560之下,未能测试100日移动均线切入位1.2615.若升破1.2615,则将上看6月高点1.2750.以本周迄今的涨幅来看,可以预期汇价将拉回跌向1.2410/20区域,但若跌落此处,则料将跌向由1.2045低位拉出的主要趋势线支撑位1.2310.前几周的周线蜡烛图形偏多,看来仍有利于月线收在200个月均线1.2060(7月低位)上方.

美元/日圆:美元昨天从日圆瓜分了一些避险资金,受轻微避险情绪影响.围绕美元走软的猜测挥之不去,使得78.80处阻力位仍完好无损.较长期而言,必须攻克200日移动均线切入位79.20,才能重新上看本周高位79.70.若跌落78.80,则有回跌至区间及8月低点77.80的危险.关键的周线云区支撑仍在77.30.

英镑/美元:昨日走势主要在于美元走强,因此英镑勉力收在1.5780支撑位之上.必须升破1.5910(1.6305跌至1.5270的61.8%回档技术位),1.6000才能重新进入视野.如跌破1.5780,则可能重返上周低位1.5675.由1.5240低位拉出的长期趋势线支撑在1.5525.

纽约 当日 今年来 2011年

0811GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2506 1.2499 +0.06 -3.39 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.54 78.72 -0.23 +2.08 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 98.22 98.39 -0.17 -1.36 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9602 0.9605 -0.03 +2.41 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5783 1.5792 -0.06 +1.60 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9903 0.9904 -0.01 -2.85 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0371 1.0369 +0.02 +1.43 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8079 0.8083 -0.05 +3.79 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.450 81.560 -0.13 +3.57 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.440 63.650 -0.33 +6.03 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 123.96 124.31 -0.28 +3.71 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2831 1.2806 +0.20 -2.25 1.3126

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 许娜;审校 蔡美珍

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]