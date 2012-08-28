〔日本债市〕公债总体走稳,但30年券表现不佳

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透东京8月28日电---指标日本公债价格周二持稳,投资者等待美联储货币政策方面更为清晰的信号,但收益率曲线趋陡,因30年券表现不佳.
投资人持续关注美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行年度活动上的讲话,以寻觅有关第三轮量化宽松可能性和时机的线索.过去两年,贝南克都在杰克森霍尔会议透露美联储的政策走向.
"在杰克森霍尔会议前,所有人都保持观望立场,暂时没有买入长债的动力."一家日资资产管理公司的固定收益基金经理表示.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。