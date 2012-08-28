〔日本债市〕公债总体走稳,但30年券表现不佳

路透东京8月28日电---指标日本公债价格周二持稳,投资者等待美联储货币政策方面更为清晰的信号,但收益率曲线趋陡,因30年券表现不佳.

投资人持续关注美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行年度活动上的讲话,以寻觅有关第三轮量化宽松可能性和时机的线索.过去两年,贝南克都在杰克森霍尔会议透露美联储的政策走向.