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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 15:44 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元跌至一个月低位,韩债持平

路透首尔8月28日电---韩元/美元KRW=周二在国内交易时段跌至一个月低位,受累于进口商的美元买需,以及外资对近期涨势获利了结而令当地股市表现黯淡.

韩元/美元KRW=KFTC在本地市场收盘时报1,136.7,为7月30日以来的最弱收盘位.韩元/美元周一收报1,135.4.

周二韩元/美元下跌,为该货币对连续第三日录得跌幅.

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