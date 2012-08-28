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市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 16:06 BJT

《汇市简讯》英镑失去一些吸引力,但投机客仍看多英镑

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* 英镑/美元买单在1.5740-55和1.5700-20;卖单在1.5820-40

* 欧元/英镑交易商关注0.7900-40区间

* 英国工业联盟(CBI)公布,第二季服务业人气恶化

* 服务业信心降至2011年11月以来最低,未来三个月业务料进一步下挫

* 投机客仍看多英镑,英镑/美元失守1.5900造成重压,许多市场人士希望在英镑有限的反弹中全身而退

* 在1.59上方吸引越来越多的作空建议.(完)

--编译 于春红;审校 王冠中

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