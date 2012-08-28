缅甸与日本财团达成协议,共同开发仰光经济特区

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光8月28日电---缅甸政府与一个日本财团达成协议，将共同开发仰光市郊一个经济特区。这是缅甸扩大工业和招商引资的一部分。
一名行业官员称，三菱商事株式会社(Mitsubishi Corp)(8058.T)、丸红株式会社(Marubeni Corp)(8002.T)和住友商事株式会社(Sumitomo Corp)(8053.T)将共同持有这块经济特区49%的产权，缅甸政府将邀请国内私营企业参与该项目的开发。
该经济特区位于仰光Thilawa地区，面积约为2,400公顷。
缅甸联邦商业和工业联合会主席Win Aung在接受采访时表示：“从缅甸一方来讲，我们将建立一个公共财团，以便大众投资。”
Win Aung表示，日本政府将为工业区基础设施的开发提供资金支持。该工业区将包括多家工厂和一个燃气发电厂。
他说：“这将减轻开发者所肩负的高成本。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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