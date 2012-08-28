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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 16:27 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌1.7%,泰国否决额外购买橡胶计划

路透曼谷8月28日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二下跌1.7%,受停损卖盘推动,此前泰国政府否决了再支出150亿泰铢干预市场以支撑胶价的计划[ID:nSB1747504].

周二开始交易的TOCOM-2月期胶JRUc6下跌3.9日圆,结算价报每公斤226.1日圆(2.87美元).

原指标1月期胶合约下跌3.6日圆,结算价报每公斤225.1日圆,此前曾触及三周高位229.5日圆.

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