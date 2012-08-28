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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 16:32 BJT

〔路透基点〕永丰金证券已委任两家银行安排8,000万美元循环信贷案

路透香港8月28日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士称,永丰金证券(开曼)控股有限公司已委托彰化商业银行和台新国际商业银行安排其8,000万美元的三年期循环信贷案.

本案料将在10月推出.

一如先前报导,筹得款项将作为借款方在香港部门的营运资本.

永丰金证券(开曼)控股是台湾永丰金控集团旗下永丰金证券的子公司.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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