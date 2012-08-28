〔中国能源〕中国海油推出今年第二批海域开放区块26个,主要位于南海

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京8月28日电---中国最大海上油气生产商--中国海洋石油总公司推出今年第二批中国海域开放区块,供外国公司进行合作.此次开放的26个区块主要位于南海,并包括渤海湾和东海的区块.
刊登在中国海油网站的新闻稿称,此次开放的26个区块,总面积达73,754平方公里.包括1个渤海湾区块,1个东海丽水凹陷区块,及18个南海东部区块和4个南海西部区块.
能源咨询公司IHS地质学家黄新华指出,此次开放的区块总数量应是上世纪90年代以来最多的一次,显示中海油冀望在外国公司帮助下,加强开发离岸油田的意图.
在18个南海东部区块中,包括5个中深层区块、5个单个构造、3个深水区块和5个常规浅水区块.
黄新华并称,以上南海区块未涉及主权争议地带.
此前中国海油于6月公布在南海对外开放9个海上区块,因位于有争议海域,引起越南方面抗议.
南海拥有丰富油气蕴藏量,北至中国,南至印尼,西至越南,东至菲律宾.中国宣称拥有主权的范围几乎涵盖整个南海.越南、菲律宾、汶莱及马来西亚都宣称拥有部分主权.[ID:nST0535369]
中国海油是香港上市公司--中国海洋石油有限公司(0883.HK)的母公司.(完)
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--发稿 苏丹/陈爱珠; 审校 黄凯
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