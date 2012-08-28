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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 16:35 BJT

《汇市简讯》亚洲国家央行卖盘使欧元/美元涨势消退,期权到期主导汇市

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* 欧元/美元因投机客空头回补而上涨

* 欧洲汇市盘初,见到少许企业买盘

* 亚洲国家央行的卖盘使1.2500上方的涨势消退,同时亦见到法国卖家的抛盘

* 在1.2500-1.2525多项期权到期,可能影响交投迟滞的汇市

* 欧元区7月M3货供额年率为增长3.8%,远高于增长3.2%的预期.(完)

--编译 于春红;审校 王冠中

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