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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 16:49 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑英镑升至三周高位,跟随欧元兑美元涨势

路透伦敦8月28日电---欧元兑英镑周二升至三周高位,跟随欧元兑美元涨势.交易商称,在亚洲时段出脱欧元的市场人士轧平空仓.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.3%至0.7938英镑,为8月8日来最高.(完)

--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍

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