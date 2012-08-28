〔西班牙经济〕第二季经济衰退加剧,受撙节措施冲击(更新版)

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路透马德里8月28日电---西班牙第二季经济进一步萎缩,国内支出下滑加速,显示经济衰退延长.西班牙正在努力削减政府赤字.

西班牙第二季国内生产总值(GDP)终值较前季下滑0.4%,较上年同期下滑1.3%.初值分别为下滑0.4%和下滑1.0%.

西班牙经济在第一季滑入衰退,经济产出萎缩0.3%.政府预计今明两年GDP很可能降低,因政府推出更多举措削减赤字.

此前一日,西班牙下修2010和11年GDP数据至萎缩0.3%和成长0.4%,前值为萎缩0.1%和成长0.7%