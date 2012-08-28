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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 16:58 BJT

〔欧元债市〕西班牙标售360亿欧元国库券,得标收益率下降

路透马德里8月28日电---西班牙周二公布国库券标售结果:

* 标售16.7亿欧元三个月期国库券,投标倍数为3.4(前次为2.9)

* 标售19.3亿欧元六个月期国库券,投标倍数为2.2(前次为3.0)

* 三个月期国库券标售平均收益率为0.946%(前次标售为2.434%)

* 六个月期国库券标售平均收益率为2.026%(前次标售为3.691%)(完)

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