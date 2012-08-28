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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 16:56 BJT

〔中国棉花〕政府将拍卖20-30万吨国家储备棉花--业内人士

路透北京8月28日电---业内人士周二表示,中国政府很快将拍卖部分国家棉花储备,以满足本地需求,但对市场影响将有限,因拍卖数量不大.

业内人士引述中国发改委周一的一场会议称,政府计画释出20-30万吨棉花,设定基准价18,500元/吨.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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