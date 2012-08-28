〔中港个股〕中兴称今年力争智能手机和平板电脑出货量增逾一倍(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(新增细节)
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港8月28日电---中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周二表示，今年的目标是让智能手机和平板电脑的出货量增长逾一倍。该公司正瞄准强劲增长的全球需求。
中兴是世界第四大手机供应商，也是全球第五大电信设备制造商。
中兴表示，今年其智能手机出货量目标为4,000万部，远高于2011年的1,500万部，预计平板电脑的销量约为100万部，是2011年的逾两倍。
该公司称，在今年智能手机的全部出货量中，超过半数将由中国市场贡献。
中兴高级副总裁张任军在公司活动的间隙对路透表示：“我们的智能手机在日本、美国、欧洲和澳洲等一些成熟市场，及某些新兴国家卖的相当好。”
4,000万部的智能手机出货量目标，高于中兴上周提供给分析师的3,000万部预估。
受设备销量下滑和手机行业激烈竞争的影响，中兴第二季利润下滑85%。
中兴开展多元化经营，已打入消费电子产品市场，推出了软件保护器、智能手机和平板电脑等产品。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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