〔中国债市〕资金利率下行拉低短端收益率,但中长端受国开债结果拖累

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海8月28日电---中国银行间债市周二现券走势分化,短端收益率回落,因资金利率下行激发买盘,中长端则表现疲弱,收益率略有上行,主要受一级市场上国开行增发债招标利率偏高的带动.
交易员并表示,接下来消息和数据料将进入短暂真空期,机构多关注资金面波动对现券的影响,近期的操作策略仍偏保守,买盘大多集中在评级好的信用品种,或期限较短的利率品种.
"今天买盘还是有的,主要因为资金宽松,逆回购利率下来,对买盘有支撑,有人说是大行退存准以后,有一些钱出来."上海一商业银行交易员称.
中国央行公开市场周二逆回购操作量缩至1,250亿元人民币,随着上周央行巨量逆回购注入流动性,资金面明显趋于缓和,逆回购亦随之平稳减量.而逆回购操作两个期限品种中,七年期仍持稳,14天期品种则小幅回落.市场人士指出,二级市场同期限回购利率回落较快,央行因此选择"随行就市".[CN/MMTCN]此外,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.
上述交易员并指出,本来市场预期月末来临资金可能不会很乐观,但从今日央行公开市场操作力度及利率走势来看,预计接下来几天资金应该会较为平稳,"而且这周后半段,新债供给也少."
深圳一券商交易员则指出,今日现券短端买盘尚可,但都"比较挑,评级好的,期限短的,流动性好的买盘多."
而中长端则主要是一级带动二级的走势,国开行增发债招标结果偏高,显然中长端需求仍偏弱,随着消息面进入淡静期,机构对后市预期不够明朗,遂缩短投资久期,等待更多经济数据及政策动向来提供方向指引.
中国国家开发银行[CHDB.UL]周二对市场戏称为"福娃债"的五期固息债进行再次增发,新债供求矛盾持续存在,部分机构对国开债投资额度再度接近用满,致中标结果较预期走高,五年以上的中长债尤甚;除三年期外,其余各期新债认购倍率均创出各轮发行新低.[ID:nSB1747408]
中国银行间市场周二质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天和14天品种明显回落,因公开市场14天逆回购中标利率下跌5个基点(bp)带动;隔夜品种则仍持稳在2.70%水平.[CN/CN]
二级市场上剩余期限约0.449年的固息国债120002券最新双边报价CN120002=CFXM为2.5700%/2.5554%,上日末笔为2.6299%/2.6205%;剩余期限约9.496年的固息国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.3800%/3.3600%,上日末笔为3.3600%/3.3500%
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.7038 3.0963
上日 2.7004 3.4510
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9010/2.8350
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6600/2.6010
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0980/3.0380(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 丁淑琴; 审校 林高丽
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