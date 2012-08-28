〔中国债市〕资金利率下行拉低短端收益率,但中长端受国开债结果拖累

路透上海8月28日电---中国银行间债市周二现券走势分化,短端收益率回落,因资金利率下行激发买盘,中长端则表现疲弱,收益率略有上行,主要受一级市场上国开行增发债招标利率偏高的带动.

交易员并表示,接下来消息和数据料将进入短暂真空期,机构多关注资金面波动对现券的影响,近期的操作策略仍偏保守,买盘大多集中在评级好的信用品种,或期限较短的利率品种.

"今天买盘还是有的,主要因为资金宽松,逆回购利率下来,对买盘有支撑,有人说是大行退存准以后,有一些钱出来."上海一商业银行交易员称.

中国央行公开市场周二逆回购操作量缩至1,250亿元人民币,随着上周央行巨量逆回购注入流动性,资金面明显趋于缓和,逆回购亦随之平稳减量.而逆回购操作两个期限品种中,七年期仍持稳,14天期品种则小幅回落.市场人士指出,二级市场同期限回购利率回落较快,央行因此选择"随行就市".[CN/MMTCN]此外,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.

上述交易员并指出,本来市场预期月末来临资金可能不会很乐观,但从今日央行公开市场操作力度及利率走势来看,预计接下来几天资金应该会较为平稳,"而且这周后半段,新债供给也少."

深圳一券商交易员则指出,今日现券短端买盘尚可,但都"比较挑,评级好的,期限短的,流动性好的买盘多."

而中长端则主要是一级带动二级的走势,国开行增发债招标结果偏高,显然中长端需求仍偏弱,随着消息面进入淡静期,机构对后市预期不够明朗,遂缩短投资久期,等待更多经济数据及政策动向来提供方向指引.

中国国家开发银行[CHDB.UL]周二对市场戏称为"福娃债"的五期固息债进行再次增发,新债供求矛盾持续存在,部分机构对国开债投资额度再度接近用满,致中标结果较预期走高,五年以上的中长债尤甚;除三年期外,其余各期新债认购倍率均创出各轮发行新低.[ID:nSB1747408]

中国银行间市场周二质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天和14天品种明显回落,因公开市场14天逆回购中标利率下跌5个基点(bp)带动;隔夜品种则仍持稳在2.70%水平.[CN/CN]

二级市场上剩余期限约0.449年的固息国债120002券最新双边报价CN120002=CFXM为2.5700%/2.5554%,上日末笔为2.6299%/2.6205%;剩余期限约9.496年的固息国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.3800%/3.3600%,上日末笔为3.3600%/3.3500%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.7038 3.0963

上日 2.7004 3.4510

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9010/2.8350

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6600/2.6010

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0980/3.0380(完)

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