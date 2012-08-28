《汇市简讯》行权价在78.50的普通期权到期或再度成为走势关键

0852GMT * 更多行权价在78.50的大型普通期权到期,可能再度成为关键所在 * 一目均衡云区底部和顶部79.12/14前方有日本投资人卖盘 * 关键阻力位在78.85(周一高位)和一目均衡转换线78.97 * 今日模型账户在78.50区域买进美元/日圆,日本账户的买单挂在78.30-40区域 * 78.00-77.90区域挂有规模较大的买盘,该区域有8月初以来的一系列日低.(完) --编译 兰秀娟;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=