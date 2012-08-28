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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 17:25 BJT

〔欧元债市〕意大利标售两年期零息债券收益率大幅降至3.06%

路透米兰8月28日电---意大利周二标售两年期公债,借款成本下滑将近两个百分点,因大量债券赎回及投资人青睐较短天期券种,支撑此次标售买气.

意大利财政部发行30亿欧元两年期零息债券,收益率为3.06%,为3月以来最低收益率.

一个月前的标债中,收益率为4.86%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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