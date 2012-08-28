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市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 17:20 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2540上方的停止单吸引了关注

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* 在对欧元/美元的法国买盘中,中东帐户似乎是幕后操作者

* 对处于1.2675的欧元/美元一个月期买入期权的买盘达到9亿美元

* 据称美国一家投行在买入期权中占了大部分

* 在1.2540上方的停止单目前吸引了关注.(完)

--编译 于春红;审校 王冠中

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