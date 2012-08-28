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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 17:28 BJT

〔标题新闻〕热带风暴艾萨克即将增强为飓风,墨湾北岸料将出现暴潮及豪雨--美国国家飓风中心

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8JS2UK]

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