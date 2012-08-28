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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 17:36 BJT

〔全球金融〕ECB总裁德拉吉将缺席美联储年会,德央行总裁仍将出席

路透法兰克福8月28日电---欧洲央行发言人周二表示:

* 央行总裁德拉吉因工作繁忙将不参加美联储杰克森霍尔(Jackson Hole)会议

而德国央行表示:

* 总裁魏德曼仍计划出席杰克森霍尔会议.(完)

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