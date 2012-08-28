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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 17:43 BJT

〔国际油市〕IEA官员称单凭原油价格高企不足以推动释放战略储备

路透斯塔万格8月28日电---国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)周二表示:

* 原油市场供应充足,已针对伊朗供应损失作出调整

* 单是原油价格高企不足以推动释放战略储备(完)

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