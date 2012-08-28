〔中港股市〕港股持稳,沪市弹离三年半低位

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 恒生指数微涨0.1%,沪深300指数上涨0.5%
* 港股成交额逼近年内低位,沪市交投清淡
* 中国移动带领防御类股走高
* 富士康重挫,此前公布上半年录得历史最大净亏损
路透香港8月28日电---香港股市周二录得三个交易日来首个涨幅,受防御类股带动.在本周末全球主要央行总裁会议之前,港股成交额降至年内低位附近.
继早盘触及三年半低位后,内地股市反弹,而且表现好于港股,受助于钢铁类股表现坚挺.
宝钢股份以涨停作收.在中国股市创下三年半来新低后,该公司宣布拟投入至多50亿元回购公司股票.[ID:nSB1746824]受此刺激,多支蓝筹股亦上涨,中国石油(601857.SS)收升2.05%,中国石化(600028.SS)更是劲扬5.41%.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。