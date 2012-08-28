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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 17:40 BJT

〔中港股市〕港股持稳,沪市弹离三年半低位

* 恒生指数微涨0.1%,沪深300指数上涨0.5%

* 港股成交额逼近年内低位,沪市交投清淡

* 中国移动带领防御类股走高

* 富士康重挫,此前公布上半年录得历史最大净亏损

路透香港8月28日电---香港股市周二录得三个交易日来首个涨幅,受防御类股带动.在本周末全球主要央行总裁会议之前,港股成交额降至年内低位附近.

继早盘触及三年半低位后,内地股市反弹,而且表现好于港股,受助于钢铁类股表现坚挺.

宝钢股份以涨停作收.在中国股市创下三年半来新低后,该公司宣布拟投入至多50亿元回购公司股票.[ID:nSB1746824]受此刺激,多支蓝筹股亦上涨,中国石油(601857.SS)收升2.05%,中国石化(600028.SS)更是劲扬5.41%.

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