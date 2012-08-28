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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 17:53 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元升至盘中高位,受欧洲央行总裁行程消息影响

路透伦敦8月28日电---欧元兑美元EUR=周二升至盘中高位,更加逼近近期高位,因稍早欧洲央行表示,央行总裁德拉吉不会出席本周末杰克森霍尔会议.[ID:nSB1748062]

交易商称,媒体报导警告美国评等遭调降风险,亦令美元受创.

欧元兑美元EUR=在EBS平台升至盘中高位1.2562美元,德拉吉消息传出前约在1.2540.(完)

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