《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京8月28日电---以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价: (本地时间17:44时,1港元=0.819人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.00 9.50 1.03 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 6.39 3.57 2.19 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 7.51 4.79 1.91 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.14 1.99 1.93 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.26 0.91 4.37 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 5.86 2.53 2.83 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.27 5.29 1.91 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.30 2.78 2.77 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 8.89 9.40 1.15 招商地产000024.SZ200024.SZ 19.11 13.96 1.67 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 5.88 3.22 2.23 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 8.51 5.61 1.85 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 33.00 23.07 1.75 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.35 1.97 2.08 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 7.76 3.52 2.69 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.23 2.08 2.48 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 10.29 9.78 1.28 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 6.06 3.62 2.04 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 3.77 2.08 2.21 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 13.45 9.05 1.81 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 4.14 2.23 2.27 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 11.29 5.46 2.52 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 7.32 6.35 1.41 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.05 2.31 1.61 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 3.83 2.74 1.71 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 2.76 1.60 2.11 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 27.80 20.20 1.68 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 3.48 2.91 1.46 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 5.85 3.95 1.81 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.92 3.82 1.89 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 6.73 4.68 1.76 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 14.70 14.62 1.23 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.90 2.86 2.52 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 5.45 2.92 2.28 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 27.06 17.80 1.86 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 35.93 24.50 1.79 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.42 1.75 2.39 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.77 2.79 2.09 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.73 0.95 2.22 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 6.30 6.36 1.21 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 3.69 2.30 1.96 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 52.56 46.28 1.39 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。