《汇市简讯》欧元/美元再次受到提振,因明年上半年美国评级或遭调降

0941GMT

* 惠誉高层Riley称,在2013年上半年美国"AAA"级评可能被下调

* 欧元/美元升逾卖单所在的1.2550,将升向更多停止单所在的1.2560

* 1.2580/90为下道阻力位(8月23/24日高点),然后是100日移动均线切入位1.26011

* 今日一目均衡云区顶端在1.24885,支撑了当前的升势

* 意大利公债标售受到市场热烈追捧,意外增加了市场的多头人气.(完)

--编译 于春红;审校 王冠中

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]