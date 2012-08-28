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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 17:59 BJT

〔路透专访〕单凭油价走高并不足以推动释放战略储备--IEA总干事(更新版)

(新增细节)

路透挪威斯塔万格8月28日电---国际能源署(IEA)总干事范德胡芬周二表示,全球原油市场供应充足,因产出水平已针对伊朗供应损失作出调整.她并称,单凭油价走高不足以支持释放战略储备.

"我们认为伊朗供应损失形成已久,市场已有时间作出调整,"范德胡芬对路透表示.

"单凭油价走高不足以推动IEA协同释储,目前原油市场供应充足,"她在一个采访表示.

布兰特原油期货LCOc1在6月跌破每桶90美元后,近几周一直交投于110美元上方,令部分IEA成员国,尤其是美国对该组织施压,促其释放紧急石油库存,以遏制油价上涨.

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