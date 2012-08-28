《中国企业债发行日程表》--8月28日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *新疆石河子 6 6 7.50% AA- 8/29-9/4 兴业证券 开发区经济建设总公司 (第3年开始每年偿还25%本金,石河子国有资产经营集团提供担保) ===================================================================================== *湘潭九华经济 9 7 7.43% AA- 8/29-8/31 海通证券 建设投资公司 (第3年开始每年偿还20%本金) ===================================================================================== *松原市城市 13 7 7.3% AA 8/29-9/4 国开证券 开发建设公司 (第3年开始每年偿还20%本金) ===================================================================================== 随州城投集团 7 7 7.50% AA- 8/22-8/28 华泰联合证券 (第3至7年每年分别偿还本金的20%,发行人以土地使用权抵押担保) ===================================================================================== 益阳城投 16 7 7.36% AA 8/24-8/28 海通证券 (第3至7年末,每年偿还20%本金) ===================================================================================== 云南水利 10 7 前五年6.80% AA 8/27-8/29 平安证券 水电投资 (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 珠海水务集团 5 6 前三年5.30% AA 8/27-8/31 广州证券 (附第3年末投资者选择权,广东融资再担保公司提供提保) ===================================================================================== 江苏新海连 13 8 7.0% AA 8/27-8/31 华林证券 发展集团 (第3、4、5、6、7、8年度末分别偿还15%、15%、15%、15%、15%、25%本金) (江苏海州湾发展集团提供担保) ===================================================================================== 中山交通 6 6 6.65% AA 8/28-9/3 银河证券 发展集团 (第3-6年每年分别偿还本金的25%,中山中汇投资集团担保) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 丁淑琴; 审校 黄凯 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》