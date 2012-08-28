《中国企业债发行日程表》--8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *新疆石河子 6 6 7.50% AA- 8/29-9/4 兴业证券 开发区经济建设总公司 (第3年开始每年偿还25%本金,石河子国有资产经营集团提供担保) ===================================================================================== *湘潭九华经济 9 7 7.43% AA- 8/29-8/31 海通证券 建设投资公司 (第3年开始每年偿还20%本金) ===================================================================================== *松原市城市 13 7 7.3% AA 8/29-9/4 国开证券 开发建设公司 (第3年开始每年偿还20%本金) ===================================================================================== 随州城投集团 7 7 7.50% AA- 8/22-8/28 华泰联合证券 (第3至7年每年分别偿还本金的20%,发行人以土地使用权抵押担保) ===================================================================================== 益阳城投 16 7 7.36% AA 8/24-8/28 海通证券 (第3至7年末,每年偿还20%本金) ===================================================================================== 云南水利 10 7 前五年6.80% AA 8/27-8/29 平安证券 水电投资 (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 珠海水务集团 5 6 前三年5.30% AA 8/27-8/31 广州证券 (附第3年末投资者选择权,广东融资再担保公司提供提保) ===================================================================================== 江苏新海连 13 8 7.0% AA 8/27-8/31 华林证券 发展集团 (第3、4、5、6、7、8年度末分别偿还15%、15%、15%、15%、15%、25%本金) (江苏海州湾发展集团提供担保) ===================================================================================== 中山交通 6 6 6.65% AA 8/28-9/3 银河证券 发展集团 (第3-6年每年分别偿还本金的25%,中山中汇投资集团担保) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 丁淑琴; 审校 黄凯 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
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路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。