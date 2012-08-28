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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 18:12 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月28日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)   年利率        主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) 
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*新疆石河子     6        6         7.50%           AA-     8/29-9/4    兴业证券
开发区经济建设总公司  (第3年开始每年偿还25%本金,石河子国有资产经营集团提供担保)
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*湘潭九华经济   9        7         7.43%           AA-     8/29-8/31   海通证券
建设投资公司          (第3年开始每年偿还20%本金)
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*松原市城市    13        7          7.3%           AA      8/29-9/4    国开证券
开发建设公司          (第3年开始每年偿还20%本金)
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随州城投集团    7        7         7.50%           AA-     8/22-8/28 华泰联合证券
             (第3至7年每年分别偿还本金的20%,发行人以土地使用权抵押担保)                                             
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益阳城投       16        7         7.36%           AA      8/24-8/28   海通证券
                         (第3至7年末,每年偿还20%本金)
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云南水利       10        7      前五年6.80%        AA      8/27-8/29   平安证券
水电投资         (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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珠海水务集团    5        6      前三年5.30%        AA      8/27-8/31   广州证券
                 (附第3年末投资者选择权,广东融资再担保公司提供提保)
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江苏新海连     13        8         7.0%            AA      8/27-8/31   华林证券
发展集团   (第3、4、5、6、7、8年度末分别偿还15%、15%、15%、15%、15%、25%本金)
           (江苏海州湾发展集团提供担保)
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中山交通        6        6         6.65%           AA      8/28-9/3    银河证券
发展集团               (第3-6年每年分别偿还本金的25%,中山中汇投资集团担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无 
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 丁淑琴; 审校 黄凯

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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