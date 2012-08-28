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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 18:25 BJT

〔标题新闻〕G20将待9月USDA作物报告公布后,再决定是否就粮价飙升采取联合行动--法农业部长

注:USDA为美国农业部.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8JS7VK]

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