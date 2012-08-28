〔东南亚股市〕多数微跌,越南股市脱离日低

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透曼谷8月28日电---大多数东南亚股市周二在清淡交投中微跌,因投资者担忧全球增长,从而削减风险资产仓位.此外,受近期大跌的银行股反弹带动,越南股市脱离日低.
越南股市.VNI收跌0.11%,盘中一度下跌1.7%,因对银行风险的担忧似乎削弱.Military Bank MBB.HM涨1.5%.
菲律宾股市.PSI涨0.63%,周一逢假期休市.印尼股市.JKSE下跌0.07%.由于发生技术故障,印尼股市周一曾暂停交易.
1032GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3040.07 -4.42 -0.15 +14.88 2646.35
马来西亚 .KLSE 1647.11 -1.02 -0.06 +7.60 1530.73
泰国 .SETI 1233.16 -0.57 -0.05 +20.27 1025.32
印尼 .JKSE 4142.85 -3.03 -0.07 +8.40 3821.99
菲律宾 .PSI 5175.62 32.27 +0.63 +18.38 4371.96
越南 .VNI 385.78 -0.41 -0.11 +9.74 351.55
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(完)
--编译 许娜;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。