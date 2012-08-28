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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 18:46 BJT

〔东南亚股市〕多数微跌,越南股市脱离日低

路透曼谷8月28日电---大多数东南亚股市周二在清淡交投中微跌,因投资者担忧全球增长,从而削减风险资产仓位.此外,受近期大跌的银行股反弹带动,越南股市脱离日低.

越南股市.VNI收跌0.11%,盘中一度下跌1.7%,因对银行风险的担忧似乎削弱.Military Bank MBB.HM涨1.5%.

菲律宾股市.PSI涨0.63%,周一逢假期休市.印尼股市.JKSE下跌0.07%.由于发生技术故障,印尼股市周一曾暂停交易.

1032GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3040.07 -4.42 -0.15 +14.88 2646.35

马来西亚 .KLSE 1647.11 -1.02 -0.06 +7.60 1530.73

泰国 .SETI 1233.16 -0.57 -0.05 +20.27 1025.32

印尼 .JKSE 4142.85 -3.03 -0.07 +8.40 3821.99

菲律宾 .PSI 5175.62 32.27 +0.63 +18.38 4371.96

越南 .VNI 385.78 -0.41 -0.11 +9.74 351.55

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(完)

--编译 许娜;审校 田建华

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