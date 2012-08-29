(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持稳,票券商利差虽扩大但票量不足

* 资金宽裕,不见月底紧张态势

* 发票量偏少,光有利差也赚不到钱

记者 董永年

路透台北8月28日电---台湾银行间短期利率周二持稳.央行冲销力道维持近日偏弱水准,再加上今日有200亿台币国库券到期,市场资金仍颇为充裕.月底的资金需求高峰令市况偏紧的状况尚未发生.

资金调度人士指出,最近几天央行冲销资金的量都偏少,刻意增加市场流动性的结果,就是让拆款利率维持在偏低水准,且因市场资金宽裕,大家都不缺钱,拆出方想要将资金以"合理"利率顺利拆出的难度不低.

"票券商做的差不多了,没有人要收(资金),利率不太会(向上)动."一大型民营银行交易员称.

在例行收受的三种天期存单中,央行过去四交易日已较到期的存单减收共517.3亿台币,令市场短钱增多.而委托大型银行的隔夜拆款方面,其金额也较先前偏低.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,上日收在0.388%;区间落在0.295-0.55%,同上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.58%,上日在0.388-0.60%.

**短票利率平稳**

短票方面,票券商指出,今日有200亿台币国库券到期,市场上短期资金偏多.但因为发票量偏少,使得短票供不应求.而近期短钱骤升令拆款利率下跌,让外界对票券商有利差扩大的想像空间,但只要发票量无法扩大,票券商想多赚钱也不易.

一位大型票券商交易员说,最近中油、台电等国营事业因油电价格上涨,挹注营运资金,令发票筹资的金额减少.此外,股市表现不佳,企业资本支出降低也冲击短票发行.

"纵然利率低,发行量不多,也赚不到钱."前述交易员说.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

台湾央行周二公布,今日共发行354亿台币存单,相较存单到期金额60亿,存单发行余额增294亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆1,026.1亿台币,本周余日依序为周三3,137亿,周四790亿及周五3,568.1亿.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为1亿台币;累计超额准备为1,934亿台币,加计前期1%的超额准备为3,376亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则续持平.由于银行、投信资金供给增加,月底资金状况平稳,RP利率仍持稳在既有区间不变.

证券商资金调度人士表示,近期银行与投信的资金偏多,冲淡月底资金紧缩的因子,公债RP资金动能提高;本周没有资金紧缩因素,令月底市场资金供给平稳.

"资金完全不紧,完全没有月底的感觉."她说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.(完)