版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 18:58 BJT

〔亚洲橡胶〕8月28日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月28日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 9月 222.1 34 219.8 4

*10月 222.5 87 220.4 3

*11月 223.0 241 221.9 3

*12月 224.0 305 222.6 60

* 1月 225.0 3584 223.1 679

* 2月 226.1 2947 224.0 1,003

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐