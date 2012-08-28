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市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 19:31 BJT

〔标题新闻〕8月21日止当周投机客削减Liffe白糖、罗布斯塔咖啡及可可的期货和期权净多仓

注:Liffe为英国伦敦国际金融期货及期权交易所英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nEMS4NDHFS]

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