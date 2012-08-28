(重温稿)〔中港股业绩〕中国人寿上半年净利因资产减值缩水,外部环境仍严峻

* 中期净利跌25.7%,基本符合预期

* 高层称下半年外部环境依然严峻

* 新业务价值同比增长2.5%

* 6月末偿付能力充足率升至230.56%

记者 雷美珍

路透香港8月28日电---中国最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)上半年净利按年下跌25.7%,基本符合市场预期,主要因资本市场持续低位运行,导致投资收益率下降和资产减值损失增加.

该公司周二于上海证券交易所的公告显示,2012年1-6月净利为96.35亿元人民币,去年同期为129.64亿元.根据汤森路透综合六名分析师预测,国寿上半年净利为101.6亿元.

中国人寿董事长杨明生在公告中称,下半年,寿险业仍将面临复杂严峻的外部环境,理财产品的冲击和银行保险监管政策的影响仍将持续.

不过他指出,"随着放宽资金运用限制、推动新农合经办和小额保险业务发展、减轻险企负担等新政策的陆续出台,行业发展正孕育着一些积极变化."

期内,受资本市场持续低迷影响,符合减值条件的权益类投资资产增加,导致资产减值损失同比大增3.2倍至151.2亿元,总投资收益率仅2.83%.而公司在基准利率降低前持重于定期存款,并降低权益类组合风险敝口,上半年的净投资收益率为4.48%.

分析师称,国寿的盈利表现很大程度上受投资市场影响.中国股市沪综指.SSEC7月以来则累计下滑逾6%,对下半年收益带来不明确性.上半年该指数仅上涨约1%.

其主要竞争对手--中国平安(2318.HK)(601318.SS)上半年净利按年增长9.4%,主要得益于银行业务获利增加.[ID:nSB1740940]而国寿因专注于寿险,故盈利抗跌能力相对薄弱.

但国寿上半年的新业务价值同比增长2.5%,同期平保则下跌8.4%,反映出国寿的保单获利能力较强.

于6月末,国寿的偿付能力充足率为230.56%,去年底则为170.12%.

业绩公布前,中国人寿H股收跌1.22%,报20.3港元;其A股则升0.97%,报16.72元人民币.(完)

浏览中国人寿其他新闻,请点选[2628.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)