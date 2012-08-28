(重温稿)〔中港股业绩〕中国人寿上半年净利因资产减值缩水,外部环境仍严峻

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 中期净利跌25.7%,基本符合预期
* 高层称下半年外部环境依然严峻
* 新业务价值同比增长2.5%
* 6月末偿付能力充足率升至230.56%
记者 雷美珍
路透香港8月28日电---中国最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)上半年净利按年下跌25.7%,基本符合市场预期,主要因资本市场持续低位运行,导致投资收益率下降和资产减值损失增加.
该公司周二于上海证券交易所的公告显示,2012年1-6月净利为96.35亿元人民币,去年同期为129.64亿元.根据汤森路透综合六名分析师预测,国寿上半年净利为101.6亿元.
中国人寿董事长杨明生在公告中称,下半年,寿险业仍将面临复杂严峻的外部环境,理财产品的冲击和银行保险监管政策的影响仍将持续.
不过他指出,"随着放宽资金运用限制、推动新农合经办和小额保险业务发展、减轻险企负担等新政策的陆续出台,行业发展正孕育着一些积极变化."
期内,受资本市场持续低迷影响,符合减值条件的权益类投资资产增加,导致资产减值损失同比大增3.2倍至151.2亿元,总投资收益率仅2.83%.而公司在基准利率降低前持重于定期存款,并降低权益类组合风险敝口,上半年的净投资收益率为4.48%.
分析师称,国寿的盈利表现很大程度上受投资市场影响.中国股市沪综指.SSEC7月以来则累计下滑逾6%,对下半年收益带来不明确性.上半年该指数仅上涨约1%.
其主要竞争对手--中国平安(2318.HK)(601318.SS)上半年净利按年增长9.4%,主要得益于银行业务获利增加.[ID:nSB1740940]而国寿因专注于寿险,故盈利抗跌能力相对薄弱.
但国寿上半年的新业务价值同比增长2.5%,同期平保则下跌8.4%,反映出国寿的保单获利能力较强.
于6月末,国寿的偿付能力充足率为230.56%,去年底则为170.12%.
业绩公布前,中国人寿H股收跌1.22%,报20.3港元;其A股则升0.97%,报16.72元人民币.(完)
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--审校 黄凯
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