〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差蹿升至14个月高位,因供应紧张

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡8月28日电---亚洲柴油裂解价差周二进一步蹿升,触及14个月高位,因为炼厂维修及季节性需求增长,供应仍然紧张.
路透数据显示,10月柴油裂解价差上涨0.19美元,至每桶较迪拜原油高出21.01美元,为2011年6月10日以来的最高位.
交易商预计,亚洲航煤和柴油船货将运往美国墨西哥湾沿岸地区,因为此前委内瑞拉的一家炼厂发生火灾,而且热带风暴艾萨克袭击墨西哥湾,迫使当地炼厂关闭美国的石油生产.
交易商称,鉴于美国是将柴油运往欧洲的主要出口国之一,亚洲最终可能会填补美国停产所导致的缺口.
在亚洲方面,需求来自印尼的Petral.该公司为亚洲最大的柴油买家之一.Petral正在寻觅9月装运的60万桶高硫柴油,这料会进一步推高该品级柴油的升水.
Petral亦在寻求多达60万桶的第四季航煤定期合约.
台湾方面,台塑在现货市场挂出10月首笔船货.交易商称,台塑经常挂出中质馏分油的船货,说明其炼厂运营稳定.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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