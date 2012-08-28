〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差蹿升至14个月高位,因供应紧张

路透新加坡8月28日电---亚洲柴油裂解价差周二进一步蹿升,触及14个月高位,因为炼厂维修及季节性需求增长,供应仍然紧张.

路透数据显示,10月柴油裂解价差上涨0.19美元,至每桶较迪拜原油高出21.01美元,为2011年6月10日以来的最高位.

交易商预计,亚洲航煤和柴油船货将运往美国墨西哥湾沿岸地区,因为此前委内瑞拉的一家炼厂发生火灾,而且热带风暴艾萨克袭击墨西哥湾,迫使当地炼厂关闭美国的石油生产.

交易商称,鉴于美国是将柴油运往欧洲的主要出口国之一,亚洲最终可能会填补美国停产所导致的缺口.

在亚洲方面,需求来自印尼的Petral.该公司为亚洲最大的柴油买家之一.Petral正在寻觅9月装运的60万桶高硫柴油,这料会进一步推高该品级柴油的升水.

Petral亦在寻求多达60万桶的第四季航煤定期合约.

台湾方面,台塑在现货市场挂出10月首笔船货.交易商称,台塑经常挂出中质馏分油的船货,说明其炼厂运营稳定.(完)