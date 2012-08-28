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市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 19:50 BJT

〔表格〕8月25日止当周美国连锁店销售较前周增长0.5%--ICSC/高盛

路透8月28日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,8月25日止当周美国连锁店销售较前周增长0.5%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

8月25日 538.4 3.4 0.5

8月18日 535.9 3.1 -1.5

8月11日 544.0 3.6 -0.3

8月4日 545.5 2.4 0.0 (完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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