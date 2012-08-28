〔国际油市〕亚洲石脑油价格下跌,跨月价差升水触及五周高位

路透新加坡8月28日电---周二亚洲石脑油价格下跌近2%至每吨973.50美元的四日低位,但跨月价差升水因需求稳健以及供应吃紧连续第五日上涨,触及五周高位.

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)已经将旗下石脑油裂解装置的产能利用率调低20%,此前有台风扰乱了该公司石化部门的生产.

不过交易商称下调产能利用率仅是一时之计,因YNCC希望两至三日内其位于丽川的石脑油裂解装置恢复全产能运营.

"20%是YNCC两至三日可担负的最大下调幅度,"一北亚交易员称,"对于石脑油需求的影响不大."

至少两韩国买家私下寻购重石脑油,不过尚不清楚结果.

此前一日,LG化学买入10月上半月运抵的5万吨石脑油,成本加运费价(C&F)为每吨较日本现货报价高出8.00美元.

印度石油公司标售3.5-4万吨9月18-20日运载的石脑油.

招标结果显示,今年1-7月印度石油公司已经售出总计约80万吨石脑油,较上年同期减少近32%.

汽油裂解价差跌5.14%,创每桶10.34美元的一个月最低.

委内瑞拉最大的炼厂在大火后,可能于周五重启运营.(完)