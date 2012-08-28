〔国际油市〕亚洲石脑油价格下跌,跨月价差升水触及五周高位

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡8月28日电---周二亚洲石脑油价格下跌近2%至每吨973.50美元的四日低位,但跨月价差升水因需求稳健以及供应吃紧连续第五日上涨,触及五周高位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)已经将旗下石脑油裂解装置的产能利用率调低20%,此前有台风扰乱了该公司石化部门的生产.
不过交易商称下调产能利用率仅是一时之计,因YNCC希望两至三日内其位于丽川的石脑油裂解装置恢复全产能运营.
"20%是YNCC两至三日可担负的最大下调幅度,"一北亚交易员称,"对于石脑油需求的影响不大."
至少两韩国买家私下寻购重石脑油,不过尚不清楚结果.
此前一日,LG化学买入10月上半月运抵的5万吨石脑油,成本加运费价(C&F)为每吨较日本现货报价高出8.00美元.
印度石油公司标售3.5-4万吨9月18-20日运载的石脑油.
招标结果显示,今年1-7月印度石油公司已经售出总计约80万吨石脑油,较上年同期减少近32%.
汽油裂解价差跌5.14%,创每桶10.34美元的一个月最低.
委内瑞拉最大的炼厂在大火后,可能于周五重启运营.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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