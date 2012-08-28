〔国际油市〕180-cst燃料油升水飙升,受委内瑞拉阿穆艾炼厂大火带动

路透新加坡8月28日电---亚洲燃料油市场周二延续涨势,现货升水走坚至一个月最高,因委内瑞拉最大炼厂火灾可能引发供给紧张,提振市场的人气.

路透数据显示,180-cst现货升水上涨1.05美元至每吨较新加坡现货报价高4.05美元,创下7月13日以来的最高.380-cst燃料油的现货升水则上涨0.70美元至一个月高位每吨4.40美元.

委内瑞拉是亚洲最主要的燃料油进口来源国之一,行业人士将继续关注此次火灾对该国油品出口的影响.

一位交易员说:"9月到岸的船货目前应该还在途上,因此影响将会是10月到岸的船货,但影响有多大我们还不确定."

日产能64.5万桶的阿穆艾(Amuay)炼厂的此次爆炸已引燃了储油罐.官员表示,三座着火的储油罐中的两座,明火已被扑灭.

燃料油9月/10月跨月价差收高0.25美元至逆价差每吨4.88美元,创下逾三周来最高,反映出人气的改善.

截至0930GMT该合约价差买价达到5.15美元,总计成交达49万吨.

10月/11月跨月价差也有浓厚的交投兴趣,成交逾50万吨.该合约走坚0.50美元,至逆价差每吨4.50美元.