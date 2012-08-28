〔国际油市〕180-cst燃料油升水飙升,受委内瑞拉阿穆艾炼厂大火带动

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡8月28日电---亚洲燃料油市场周二延续涨势,现货升水走坚至一个月最高,因委内瑞拉最大炼厂火灾可能引发供给紧张,提振市场的人气.
路透数据显示,180-cst现货升水上涨1.05美元至每吨较新加坡现货报价高4.05美元,创下7月13日以来的最高.380-cst燃料油的现货升水则上涨0.70美元至一个月高位每吨4.40美元.
委内瑞拉是亚洲最主要的燃料油进口来源国之一,行业人士将继续关注此次火灾对该国油品出口的影响.
一位交易员说:"9月到岸的船货目前应该还在途上,因此影响将会是10月到岸的船货,但影响有多大我们还不确定."
日产能64.5万桶的阿穆艾(Amuay)炼厂的此次爆炸已引燃了储油罐.官员表示,三座着火的储油罐中的两座,明火已被扑灭.
燃料油9月/10月跨月价差收高0.25美元至逆价差每吨4.88美元,创下逾三周来最高,反映出人气的改善.
截至0930GMT该合约价差买价达到5.15美元,总计成交达49万吨.
10月/11月跨月价差也有浓厚的交投兴趣,成交逾50万吨.该合约走坚0.50美元,至逆价差每吨4.50美元.
--编译 王洋;审校 田建华
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