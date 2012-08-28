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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 21:06 BJT

〔美国数据〕6月标普/Case-Shiller房价指数经季节调整较前月涨0.9%

路透纽约8月28日电---周二公布的一份备受关注的调查报告显示,6月美国独栋房屋价格连续第五个月上涨,进一步表明房市改善.

6月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整后较前月上升0.9%,高于分析师预估的增长0.5%.

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