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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 21:46 BJT

〔欧洲金融〕欧洲必须尽快推进银行业联盟的创建--欧洲理事会主席

路透马德里8月28日电---欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)和西班牙首相周二在一同出席的新闻发布会上表示,欧洲必须尽快推进银行业联盟的创建.

"推进银行联盟,将该地区所有银行融入进来尤其紧迫.欧盟执委会将在9月提出具体立法建议."

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)表示,西班牙没有与欧洲就可能的主权救助条件进行商讨.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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