〔欧洲金融〕欧洲必须尽快推进银行业联盟的创建--欧洲理事会主席

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透马德里8月28日电---欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)和西班牙首相周二在一同出席的新闻发布会上表示,欧洲必须尽快推进银行业联盟的创建.
"推进银行联盟,将该地区所有银行融入进来尤其紧迫.欧盟执委会将在9月提出具体立法建议."
西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)表示,西班牙没有与欧洲就可能的主权救助条件进行商讨.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。