版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 21:40 BJT

〔美国股市〕开盘下跌,此前公布本土房市数据

路透纽约8月28日电---美国股市周二开盘下跌,因为最新公布的房产市场数据未能清晰地指明新的经济刺激措施是否可能出炉.

道琼工业指数.DJI下滑20.67点,或0.16%,至13,104.00点.标准普尔500指数.SPX跌2.68点,或0.19%,至1,407.76点,Nasdaq指数.IXIC跌5.55点,或0.18%,至3,067.64点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐