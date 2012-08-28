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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 22:09 BJT

〔美国热股〕苹果盘初微跌,此前申请针对八款三星手机的在美禁售令

路透8月28日电---根据一份苹果(AAPL.O)周一提交给法院的文件,该公司将寻求禁止八款三星电子(005930.KS)移动产品在美国销售的初步禁售令,等待最终禁售令.[ID:nSB1746330].在针对三星的专利诉讼中获胜后,苹果迅速行动将其转化为有形商业利益.

苹果周二盘初下跌0.20%,报674.33美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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