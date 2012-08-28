〔欧洲汇市〕英镑兑欧元跌至三周低位,兑美元则持平

* 月末需求推高欧元/英镑--交易商

* 英镑兑美元落后于欧元涨势

路透伦敦8月28日电---英镑兑欧元周二跌至三周低位,此前投资者买入欧元以满足月末需求.同时英国经济前景疲弱,意味着英镑兑美元局面亦不利.

英国工业联盟(CBI)一份季度调查显示,英国6月-8月间服务业企业活动收缩,信心也受到打击.之前企业报告称缺乏需求,暗示英国自衰退中复苏的过程将是长期并且艰难的.

欧元兑英镑EURGBP=D4上涨0.5%,报0.7950英镑,盘中一度升至三周高位0.7955英镑.欧元兑美元EUR=亦上涨,因投资者逐步相信欧洲央行(ECB)将在下周采取坚决行动,遏止欧债危机.

欧洲央行表示,由于公务繁忙,总裁德拉吉将不会参加本周末在杰克森霍尔举行的央行人士年会.欧洲央行将在9月6日召开新一轮政策会议.

有关该央行将公布买债计划来降低西班牙和意大利的传言愈发沸腾.交易商称,任何类似举动,都将令欧元兑包括英镑在内的多数货币走高.

"(与贸易资金流动相关的)月末需求,可能推动了欧元/英镑上涨,这也是令欧元全面上扬的刺激因素之一."一位交易商称.

Forex.com研究主管Kathleen Brooks表示,如果欧元/英镑接近0.8000英镑,则投资者很有可能选择卖出.

"从技术性角度来看,欧元/英镑看似开始出现买超现象,并且若是接近0.7970以及随后的0.8000,预计将出现卖盘."她在一份研究报告中称.

英镑兑美元GBP=D4日内持平于1.5805美元,远低于上周触及的三个月高位1.5912美元,尽管有主权账户投资者买盘.

技术分析师称强力阻力位在1.5910美元附近,这是4月末至6月初从1.63美元上方到1.5270美元附近的跌势的61.8%回档位.

巴克莱欧洲外汇研究部主管Paul Robinson表示,如果欧洲央行未公布激进措施,英镑料测试1.59美元,但涨势可能不会延续太久.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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