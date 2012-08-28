〔欧洲汇市〕英镑兑欧元跌至三周低位,兑美元则持平

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 月末需求推高欧元/英镑--交易商
* 英镑兑美元落后于欧元涨势
路透伦敦8月28日电---英镑兑欧元周二跌至三周低位,此前投资者买入欧元以满足月末需求.同时英国经济前景疲弱,意味着英镑兑美元局面亦不利.
英国工业联盟(CBI)一份季度调查显示,英国6月-8月间服务业企业活动收缩,信心也受到打击.之前企业报告称缺乏需求,暗示英国自衰退中复苏的过程将是长期并且艰难的.
欧元兑英镑EURGBP=D4上涨0.5%,报0.7950英镑,盘中一度升至三周高位0.7955英镑.欧元兑美元EUR=亦上涨,因投资者逐步相信欧洲央行(ECB)将在下周采取坚决行动,遏止欧债危机.
欧洲央行表示,由于公务繁忙,总裁德拉吉将不会参加本周末在杰克森霍尔举行的央行人士年会.欧洲央行将在9月6日召开新一轮政策会议.
有关该央行将公布买债计划来降低西班牙和意大利的传言愈发沸腾.交易商称,任何类似举动,都将令欧元兑包括英镑在内的多数货币走高.
"(与贸易资金流动相关的)月末需求,可能推动了欧元/英镑上涨,这也是令欧元全面上扬的刺激因素之一."一位交易商称.
Forex.com研究主管Kathleen Brooks表示,如果欧元/英镑接近0.8000英镑,则投资者很有可能选择卖出.
"从技术性角度来看,欧元/英镑看似开始出现买超现象,并且若是接近0.7970以及随后的0.8000,预计将出现卖盘."她在一份研究报告中称.
英镑兑美元GBP=D4日内持平于1.5805美元,远低于上周触及的三个月高位1.5912美元,尽管有主权账户投资者买盘.
技术分析师称强力阻力位在1.5910美元附近,这是4月末至6月初从1.63美元上方到1.5270美元附近的跌势的61.8%回档位.
巴克莱欧洲外汇研究部主管Paul Robinson表示,如果欧洲央行未公布激进措施,英镑料测试1.59美元,但涨势可能不会延续太久.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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