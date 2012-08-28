〔英国债市〕英债表现强于德债,受助于英国央行购债操作

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透伦敦8月28日电---英债期货周二表现强于可比德债期货,受助于英国央行购买长期英债.市场交投谨慎,欧洲央行购债计划形式的不确定性成为影响市场的主要因素.
欧洲央行总裁德拉吉称,将不出席周五在杰克逊霍尔举行的全球央行领导人会议,因事务繁忙.
市场原本预计德拉吉将在会上发表讲话.
9月英债期货FLGU2上涨36个跳动点,报121.80,表现较可比德债期货FGBLU2强20个跳动点.
在今日稍早进行的购债操作中,英国央行购买15年或以上年期的英债,投标倍数为2.21,低于上次回购操作的投标倍数2.89.
因9月合约即将到期,成交量从9月英债期货合约转向12月合约,这增加了市场的波动性.
10年期英债收益率GB10YT=RR下跌3个基点,报1.483%,较可比德债利差收窄2.5个基点,报约14.5个基点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。