〔英国债市〕英债表现强于德债,受助于英国央行购债操作

路透伦敦8月28日电---英债期货周二表现强于可比德债期货,受助于英国央行购买长期英债.市场交投谨慎,欧洲央行购债计划形式的不确定性成为影响市场的主要因素.

欧洲央行总裁德拉吉称,将不出席周五在杰克逊霍尔举行的全球央行领导人会议,因事务繁忙.

市场原本预计德拉吉将在会上发表讲话.

9月英债期货FLGU2上涨36个跳动点,报121.80,表现较可比德债期货FGBLU2强20个跳动点.

在今日稍早进行的购债操作中,英国央行购买15年或以上年期的英债,投标倍数为2.21,低于上次回购操作的投标倍数2.89.

因9月合约即将到期,成交量从9月英债期货合约转向12月合约,这增加了市场的波动性.

10年期英债收益率GB10YT=RR下跌3个基点,报1.483%,较可比德债利差收窄2.5个基点,报约14.5个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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