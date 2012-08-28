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货币新闻 | 2012年 8月 29日 星期三 01:04 BJT

〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.273%,投标倍数为3.94

路透华盛顿8月28日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率

高值 0.273%

中值 0.265%

低值 0.200%

价格/得标

价格 99.954157

高值得标比率 9.01%

投标倍数 3.94

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,091,200

总投标 137,972,842,300

竞争性投标得标 34,695,548,900

非竞争性投标得标 204,542,300

FED附加 0

初级市场交易商投标 102,170,000,000

初级市场交易商得标 21,378,170,000

直接投标 17,764,000,000

直接投标得标 5,579,000,000

间接投标 17,734,300,000

间接投标得标 7,738,378,900

发行细节

发行日 2012/08/31

到期日 2014/08/31

CUSIP码 912828TL4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1

--编译 利棣儿;审校 李军

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