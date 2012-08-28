〔美国FED〕8月会议上波士顿联储希望下调贴现率,堪萨斯城联储希望上调

路透华盛顿8月28日电---周二公布的美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录显示,波士顿联邦储备银行再度希望下调贴现率至0.5%,而堪萨斯城联储银行则希望上调贴现率25个基点至1%.

但会上,美联储跟从其他10家联储银行的建议,维持贴现率在目前的0.75%不变.

美联储在7月31日至8月1日会议上维持联邦基金利率在近零水准不变,但指出经济成长已经放缓,可能需要进一步放宽货币政策.

会议记录显示,该次会议前数周,多数地区联储总裁仍预计中期内经济状况将重新振作,但仍担心居高不下的失业率.地区联储总裁也注意到地方楼市出现改善,但感觉私营企业对招聘和投资仍有顾虑.(完)