〔美国FED〕8月会议上波士顿联储希望下调贴现率,堪萨斯城联储希望上调

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透华盛顿8月28日电---周二公布的美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录显示,波士顿联邦储备银行再度希望下调贴现率至0.5%,而堪萨斯城联储银行则希望上调贴现率25个基点至1%.
但会上,美联储跟从其他10家联储银行的建议,维持贴现率在目前的0.75%不变.
美联储在7月31日至8月1日会议上维持联邦基金利率在近零水准不变,但指出经济成长已经放缓,可能需要进一步放宽货币政策.
会议记录显示,该次会议前数周,多数地区联储总裁仍预计中期内经济状况将重新振作,但仍担心居高不下的失业率.地区联储总裁也注意到地方楼市出现改善,但感觉私营企业对招聘和投资仍有顾虑.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。