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货币新闻 | 2012年 8月 29日 星期三 02:19 BJT

〔标题新闻〕美国监管机构称飓风艾萨克导致墨西哥湾约93%的石油产能和67%的天然气产能关闭

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nH5E8GG01M]

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